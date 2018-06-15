Довыборы в Думу Нижнего Новгорода по округу №17 пройдут 9 сентября Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Дополнительные выборы в Думу Нижнего Новгорода по округу №17 пройдут 9 сентября 2018 года. Данное решение утвердила Гордума на заседании 20 июня.

Решение было принято единогласно.



Как сообщалось ранее, 9 сентября 2018 года в Нижегородской области состоятся выборы губернатора региона, а также довыборы по округу №129 в Госдуму, по округу №6 в Законодательное собрание и округу №17 в Гордуму Нижнего Новгорода.



Напомним, в апреле депутаты нижегородской Думы проголосовали за лишение депутатских полномочий Олега (Владимировича) Сорокина, который был депутатом по округу №17.



Напомним также, что прокуратура 21 марта 2018 года внесла представление в Думу Нижнего Новгорода о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Сорокина за занижение доходов в декларации. Речь идет о сделке, которая была совершена в 2016 году, но не была отражена в его декларации о доходах (займ в 9 млн рублей, который депутат в январе 2016 года передал фирме ООО "Парк-Инвест").