Антикоррупционная комиссия намерена рекомендовать депутатам нижегородской Думы лишить полномочий Олега Сорокина Политика

Олег Владимирович Сорокин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Антикоррупционная комиссия намерена рекомендовать депутатам нижегородской Думы лишить полномочий Олега (Владимировича) Сорокина. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин после заседания антикоррупционной комиссии 20 апреля 2018 года.



Сегодня состоялось третье заседание комиссии, в состав которой, помимо председателя Думы, входят Владимир Аношкин, Ольга Балакина, Марк Фельдман, Андрей Дранишников, Кирилл Лазорин, сотрудники аппарата Думы и КСП (в прошлый раз комиссия собиралась 17 апреля). Члены комиссии рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Сорокина по представлению прокуратуры в части неотражения им в справке о доходах сведений, которые он был обязан указать.



"Мы имеем факт нарушения федерального закона. В прошлый раз Олег Владимирович Сорокин присутствовал, сегодня не пришел. Его попросили на это заседание предоставить дополнительные доказательства. Речь идет о договоре займа. Осталось невыясненным, был ли он погашен до окончания периода подачи справки о доходах и расходах, или после. К сожалению, мы этих доказательств не получили", - рассказал Барыкин.



Комиссия приняла решение, что факт нарушения закона был, и вопрос выносится сначала на комиссию Гордумы по МСУ (заседание состоится 23 апреля), а потом на заседание Думы (25 апреля). С нашей стороны есть рекомендация о невозможности исполнения депутатских полномочий Сорокиным", - рассказал Барыкин.

Он также отметил, что если депутаты 25 апреля проголосуют против лишения депутата полномочий, то мандата Сорокина не лишат. Но в таком случае прокуроры могут выйти с иском в суд, по решению которого депутат может быть лишен своих полномочий.



Как сообщалось ранее, перед заседанием 17 апреля Сорокину пришлось объяснять условия сделки, которая была совершена в 2016 году, но не была отражена в его декларации о доходах. Речь идет о займе в 9 млн рублей, который депутат в январе 2016 года передал аффилированной фирме "Парк-Инвест". Из-за этого прокуратура потребовала лишить его полномочий.



Напомним, что прокуратура добивается лишения Олега Сорокина мандата депутата за занижение доходов в декларации. Также сообщалось, что 21 февраля он был лишен права управлять транспортными средствами на год и семь месяцев. Не согласившись с постановлением, защитником Сорокина была подана апелляционная жалоба. Канавинский райсуд 30 марта оставил жалобу без удовлетворения.