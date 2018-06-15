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Общество

Соцкомитет ЗС НО отказался включить в повестку вопрос о назначении сроков обсуждения повышения пенсионного возраста

20 июня 2018 16:12  [133] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области отказался включить в повестку дня вопрос о назначении сроков обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 20 июня 2018 года.

Рассмотреть сроки обсуждения вопроса предложил депутат Роман Кабешев (КПРФ). Он выразил убежденность в том, что сделать это нужно до заседания Законодательного собрания Нижегородской области и подготовить отзыв с общим мнением до конца месяца, поскольку Госдума ожидает отзывов и предложений от региональных парламентариев до 17 июля.

Председатель комитета Надир Хафизов (фракция "Единая Россия") сообщил, что законопроект официально в Заксобрание ещё не поступил. Он также отметил, что "рефлексии" вокруг данной темы быть не должно. "Окончательного решения по вопросу пока не принято, и политизироваться по этому поводу не стоит", - сказал он.

"Если мы хотим заявить свою позицию, а я думаю, что мы обязаны это сделать, нужно собраться на внеочередном заседании комитета. И нам необязательно дожидаться официального поступления документа", - отметил Кабешев.

Зампредседателя ЗС НО Ольга Щетинина (фракция "Единая Россия") также выразила мнение, что обсуждение вопроса будет иметь смысл при более полном понимании темы и с подключением экспертного сообщества. Она также подчеркнула, что нет необходимости выражать мнение именно в рамках заседания Заксобрания.

По итогам обсуждения комитет отклонил предложение включить в повестку вопрос о назначении внеочередного заседания по теме повышения пенсионного возраста граждан России.

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