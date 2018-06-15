Нижегородская мэрия не исключает преобразования МП "Единый центр муниципального заказа" в АО Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская мэрия не исключает преобразования МП "Единый центр муниципального заказа" в акционерное общество (АО). Об этом на заседании Гордумы 20 июня 2018 года сообщил глава города Владимир Панов в рамках презентации проектов развития города на 2018-2019 годы.

На заседании он рассказал о трех вариантах концепции, которые на следующей неделе будут представлены родителям. "Либо каждая школа получит свой пищеблок и собственных поваров, либо будет проведен открытый конкурс, когда разные участники могут предложить свои услуги школам. Третий вариант – преобразование муниципального предприятия "ЕЦМЗ" в акционерное общество. Если мы пойдем по третьему пути, то при АО будет создан совет директоров, который будет состоять в том числе из родителей. "ЕЦМЗ" станет единой структурой, которая будет осуществлять приготовление еды в школах и детсадах. На следующей неделе мы пригласим родителей на встречу, рассмотрим плюсы и минусы каждой концепции", - рассказал он.



На вопрос агентства о том, ведется ли на данный момент со стороны администрации работа по устранению нарушений по требованию УФАС по Нижегородской области, которое в мае направило в адрес мэрии и Гордумы предупреждение о нарушении закона "О защите конкуренции", Панов ответил, что работа по организации питания в школах и детских садах без проведения конкурсов велась неправильно. "Мы солидарны с прокуратурой и УФАС в том, что необходимо модернизировать пищеблоки и поставлять продукты в образовательные учреждения от производителей, желательно нижегородских. Без посредников, чтобы не увеличивалась себестоимость продуктов. Мы с руководством УФАС находимся в плотном взаимодействии. Система, которая была раньше - недопустима и именно она породила проблемы", - ответил он.



Напомним, устранить нарушения по требованию УФАС необходимо в срок до 6 июля 2018 года. При этом, данный вопрос в повестку Думы 20 июня не был включен. Депутаты планируют вернуться к обсуждению вопроса после депутатских каникул, которые продлятся до сентября.



Напомним, ранее в УФАС поступило несколько обращений, в том числе от депутата Гордумы Евгения Лазарева, прокуратуры, НРО "Общероссийский народный фронт", а также семь заявлений от активиста проекта "За честные закупки" Александра Кулакова. Все заявители просят организовать питание в школах по конкурсам. По информации Лазарева, 110 школ города обслуживает МП "ЕЦМЗ", 43 – ТД "Народный", 24 школы самостоятельно осуществляют питание детей.