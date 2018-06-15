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Экономика

Владимир Панов пообещал снять финансовое обременение с "НижегородгражданНИИпроекта" к сентябрю

20 июня 2018 17:13  [31] Экономика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов намерен возобновить работу МП "НижегородгражданНИИпроект", которое в настоящий момент находится на стадии банкротства. Об этом он сообщил на заседании Гордумы 20 июня 2018 года в рамках презентации проектов развития города на 2018-2019 годы.

"У НижегородгражданНИИпроекта есть две проблемы: финансовая, которая является тяжелейшей гирей на шее предприятия. По этой проблеме мы нашли способ, в течение двух месяцев снимем финансовое обременение с предприятия. Вторая проблема – возврат специалистов обратно на предприятие. Это же старейшее предприятие, оно уникальное, необходимо его возрождать", - пояснил Панов.

Сроки возрождения МП главой города названы не были.

Напомним, в мае ФНС России подала иск о банкротстве "НижегородгражданНИИпроект". Размер долга, указанный в деле, составляет 15,6 млн рублей.

Напомним также, что в 2017 году муниципальное предприятие оказывалось под угрозой банкротства дважды. Сначала иск подавала ИФНС по Нижегородскому району, но суд во введении наблюдения отказал. Потом – ООО "Топоснова", по иску которого в мае 2018 года было утверждено мировое соглашение, предусматривающее погашение задолженности до середины декабря текущего года.

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