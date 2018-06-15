Нижегородская Дума одобрила проведение довыборов в Общественную палату города 31 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская Дума одобрила проведение довыборов в Общественную палату (ОП) города 31 августа. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 20 июня 2018 года.



Ранее председатель ОП Юлия Крузе рассказала, что всего в палате 38 членов, из них восемь - уходят из палаты по собственному желанию. При этом, над проектами работают, фактически, одни и те же люди. В апреле Крузе рассказывала, что в палате есть "мертвые души", одинокие рейнджеры, а им нужны сумасшедшие, в хорошем смысле, люди, которые отдают много времени и живой энергии общественной работе". Она ожидает, что довыборы помогут разрешить данную проблему.



На заседании депутаты не стали вникать в проблемы ОП и большинством голосов внесли изменения в соответствующее положение без доклада.