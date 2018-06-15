Нижегородская Дума приняла в первом чтении новое положение о публичных слушаниях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская Дума приняла в первом чтении новое положение о проведении публичных слушаний. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы 20 июня 2018 года.



На заседании депутат Евгений Лазарев был против принятия документа, ввиду того, что он плохо подготовлен и требует серьезной доработки. "Замечания носят серьезный характер. Хотелось бы услышать мнение прокуратуры и правового управления. Достоин ли проект?", - спросил он. Лазарев также обратил внимание, что накануне на заседании комиссии Гордумы по строительству ни правовой департамент, ни прокуратура города не озвучили депутатам замечания по проекту, а значит, обсуждения не было и голосовать за "сырое" положение бессмысленно. Агентству удалось выяснить, что одно из замечаний прокуратуры состоит в том, чтобы обязать администрацию предусмотреть в новом положении пункт оповещения населения о публичных слушаниях через специальные информационные стенды.



"Если мы не примем положение в первом чтении, то с 1 июля мы не сможем проводить публичные слушания. Мы будем дорабатывать этот вопрос. Наша задача - не останавливать процесс. Если мы уйдем в сентябрь, то нарушим федеральный закон. Мы можем на внеочередном заседании Думы в июле вернуться к этому вопросу и обсудить все замечания", - ответил председатель Гордумы Дмитрий Барыкин. В итоге "За" проголосовали 36 депутатов, один против, один воздержался.



Как сообщалось ранее, председатель союза попечительских советов парков Мария Попова считает, что с принятием нового положения жителям будет сложно реализовать свое право по обсуждению проектов, если они не прописаны в границах предлагаемых проектов по застройке города, а также по рекреационным территориям.