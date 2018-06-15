"Если вы не проживаете в границах проекта, то на публичных слушаниях ваше мнение никого волновать не будет", - Мария Попова Общество

Мария Попова Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Если вы не проживаете в границах проекта, то на публичных слушаниях ваше мнение никого волновать не будет", - сказала председатель союза попечительских советов парков Мария Попова в ходе обсуждения нового положения о проведении публичных слушаний в Нижнем Новгороде на заседании комиссии Гордумы по строительству и архитектуре 19 июня 2018 года.

"Если раньше участвовать в слушаниях могли все граждане города, то с принятием положения будут граждане, постоянно проживающие на территории. По новым правилам, чтобы стать участником слушаний нужно пройти идентификацию - (ФИО, дата рождения, адрес места жительства) и приложить подтверждающие документы. Получается, что если вы не проживаете в границах обсуждаемого проекта, то на слушаниях вам делать нечего - ваше мнение никого не волнует", - подчеркнула она.

"Но это еще полбеды. Будет сложно (если вообще - возможно) реализовать свое право по обсуждению, внесению предложений по рекреационным территориям. Не совсем понятно - кто сможет быть участником слушаний по зеленым зонам, на которых вообще никто не живет, к примеру, по Волжской пойме", - обратила внимание Попова.

Напомним, по мнению горадминистрации, в случае с Волжской поймой, где никто не прописан, участниками могут стать люди, проживающие неподалеку, их мнение будет учитываться. Однако конкретики, жители какой зоны от обсуждаемого объекта смогут принять участие в слушаниях, пока нет.