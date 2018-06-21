Обсуждение Стратегии-2035 в Нижегородской области пройдёт 22 июня на Бору и 25 июня в Воротынце Общество

Правительство Нижегородской области назначило обсуждение Стратегии-2035 на 22 июня на Бору и 25 июня в Воротынце. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона 21 июня 2018 года.

Согласно информации, на 22 июня запланирована стратегическая сессия по обсуждению Стратегии в городе Бор. Обсуждение пройдет в доме культуры "Октябрь" (ул. Интернациональная, 26) в 10:00. 25 июня в 14:00 состоится общественное обсуждение в посёлке Воротынец (ул. Космонавтов, д.9, Воротынская СОШ).

До конца июня также планируется провести стратсессии в городах Кулебаки, Саров, Лысково, р.п. Красные Баки. Время и место их проведения определяется.

Как сообщалось ранее, областное правительство планирует провести 50 общественных обсуждений проекта Стратегии-2035 в регионах летом 2018 года.

Напомним, что проект Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года был передан Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В разработке Стратегии приняли участие более 400 экспертов из 18 экспертных групп.