Нижегородский парк "Швейцария" отказался от передачи животных в "Лимпопо" Общество

Фото: Парк Швейцария

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Сотрудники зоопарка "Мишутка" (зоопарк "Швейцария") против передачи животных в зоопарк "Лимпопо", поэтому решили передать животных в госзоопарки России", - сообщил НИА "Нижний Новгород" директор "Лимпопо" Владимир Герасичкин 21 июня 2018 года, говоря об итогах совещания в администрации города по этому вопросу.

Совещание проводил и.о. замглавы администрации города Иван Носков 19 июня.



"Мишутка" против того, чтобы животных перевозили в частный зоопарк "Лимпопо", поэтому принято решение продать всех животных в государственные зоопарки России. Сколько именно животных планируется передать, согласно учету, и в какие именно города России, у меня информации пока нет, вопрос решается", - добавил он.



На вопрос агентства, как Герасичкин отнесся к тому, что сначала главой города Владимиром Пановым было предложено принять животных на баланс "Лимпопо", а теперь принято совсем другое решение, он ответил, что в любом случае готов сотрудничать. "Я сохраню свои средства, к тому же пока нет земли под расширение, если бы животных передали в "Лимпопо". Значит, другие зоопарки пополнятся. Единственное, я попросил на совещании забрать знаковое животное – медведя. Он жил всю жизнь в клетке, я бы его забрал с удовольствием, обеспечил бы ему совсем другие условия. Я также готов помочь в финансовом плане с отгрузкой животных из "Мишутки", готов потратить 200 тысяч рублей безвозмездно, потому что перевозить их будет крайне сложно", - рассказал он.



Напомним, в июне Андрей Помыткин был назначен и.о. гендиректора нижегородского парка "Швейцария" (ООО "Парк Приокский", находится в собственности Нижнего Новгорода) вместо Елены Хабаровой. Напомним также, что в конце мая глава города Владимир Панов заявил об увольнении Хабаровой и ликвидации городского зоопарка в парке "Приокский". Тогда животных планировалось перевезти в частный зоопарк "Лимпопо".