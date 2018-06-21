Глеб Никитин поручил профильным министерствам подготовить план разъяснительной работы по регоператорам ТКО Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил профильным министерствам подготовить план разъяснительной работы с населением, касающейся функционирования регоператоров по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального правительства, 21 июня 2018 года.

По итогам рассмотрения вопроса о формировании института региональных операторов в регионе врио губернатора поручил минэкологии совместно с управлением информационной политики и министерством региональной и внутренней политики подготовить план и представить его ему на рассмотрение.

"И план должен быть не о том, когда какие мероприятия пройдут, а о том, каким образом и что мы объясняем людям: что они будут иметь в результате этой реформы, какие дополнительные преимущества получат, какие преимущества получит область", - подчеркнул Никитин.

Напомним, по информации минэкологии, региональные операторы должны сформировать новые тарифы на вывоз мусора к сентябрю 2018 года.

Напомним также, что в начале июня правительство определило последнего, девятого, регоператора по обращению с ТКО.