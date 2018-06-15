Новые тарифы на вывоз отходов в Нижегородской области будут сформированы к сентябрю 2018 года, - минэкологии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Регоператоры по обращению с твёрдыми коммунальными отходами должны сформировать новые тарифы на вывоз мусора в Нижегородской области к сентябрю 2018 года. Об этом замминистра экологии и природных ресурсов региона Наталья Мочалина сообщила на заседании комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания региона 20 июня 2018 года.

По ее словам, предполагается, что до 1 июля региональные операторы сформируют тарифные дела и дадут предложения по установлению единого тарифа. К сентябрю, по информации Мочалиной, размер тарифов должен быть понятен. Со следующего года они уже начнут действовать для населения. До этого правительству предстоит провести разъяснительную работу с населением.

Председатель комитета по экологии Владислав Атмахов пояснил, что тарифные дела буду включать в себя расчеты стоимости услуг региональных операторов. Тарифы будут зависеть от морфологии мусора, которая в разных населенных пунктах различна, расстояний между поселениями и количества проживающего на территории населения.

"Сумма этих факторов приведет к пониманию цены. Но депутаты уже сейчас высказывают беспокойство о том, что есть районы с низкой заселенностью, и там тарифы могут оказаться очень высоки. Мы считаем, что правительство должно создать некую "подушку" для таких районов, потому что разница в цене может составлять до десяти раз между, например, Нижним Новгородом и каким-то из таких районов", - отметил Атмахов.

Он добавил, что в ситуации непринятия мер можно прогнозировать как полное неисполнение законодательства, так и бунты населения.

Напомним, в начале июня областное минэкологии определило последнего, девятого, регионального оператора по обращению с ТКО.