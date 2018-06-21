Хорват Анте Ребич открыл счет в матче с Аргентиной на "Стадионе Нижний Новгород" 21 июня Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Хорват Анте Ребич (№18) открыл счет в матче группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ (группа D) между Аргентиной и Хорватией на "Стадионе Нижний Новгород" 21 июня 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Первый тайм закончился ничьей 0:0. Во втором тайме на 53 минуте счет открыл хорватский игрок.

Это второй матч ЧМ, который проходит на новом нижегородском стадионе, рассчитанном на 45 тысяч человек. Первый матч, между Швецией и Республикой Корея, посетили 42,3 тысячи зрителей. Напомним, Швеция выиграла 1:0.

После первого тура Хорватия лидирует в группе D, Аргентина и Исландия делят второе и третье места.

Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.