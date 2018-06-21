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Политика

Делегация из Хорватии планирует визит в Нижний Новгород в сентябре 2018 года для обсуждения экономического сотрудничества

22 июня 2018 09:11  [42] Политика
Флаг Республики Хорватия

Флаг Республики Хорватия

Фото: МИД РФ

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Делегация из Хорватии планирует визит в Нижний Новгород в сентябре 2018 года для обсуждения экономического сотрудничества с Нижегородской областью. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Республики Хорватия в России Тончи Станичич сообщил журналистам 21 июня 2018 года после встречи с врио губернатора региона Глебом Никитиным.

"Мы поговорили о возможном экономическом сотрудничестве, но в течение короткой встречи такой вопрос невозможно детально и подробно обсудить. Но я предложил, и Глеб Сергеевич согласился, организовать наш визит сюда во второй половине сентября с делегацией, с представителями ТПП и Хорватского туристического общества, чтобы обсудить возможные направления сотрудничества", - сказал Тончи Станичич.

"Я оптимист и думаю, что можем очень успешно сотрудничать. Хорватия – маленькая страна и известна больше, как туристический центр, но наша экономика интересная, сильная, насколько это может быть в маленькой стране. Возможностей много. Нужно посмотреть, где есть взаимный интерес. Чем-то мы сильны, но, может быть, область в этом не заинтересована, и наоборот. Сделаем анализ и в сентябре проведем, я надеюсь, успешную и конкретную в плане будущего экономического сотрудничества встречу", - заключил посол Республики Хорватия.

Напомним, что 21 июня на стадионе "Нижний Новгород" сборная Хорватии в матче группового этапа ЧМ-2018 одержала победу над командой Аргентины со счётом 3:0.

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