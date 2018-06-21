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Общество

Нижегородское правительство надеется построить две станции метро к 2021 году при условии федерального софинансирования

22 июня 2018 12:25  [582] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области намерено построить еще две станции метро в Нижнем Новгороде до 2021 года при условии федерального софинансирования. Об этом министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров сообщил на пресс-конференции 22 июня 2018 года.

Отвечая на вопрос о подготовке Нижнего Новгорода к празднованию 800-летия в 2021 году, Сыров отметил, что самый амбициозный проект – строительство метрополитена от станции "Горьковская" до площади Сенной транзитом через станцию "Оперный театр". По информации министра, ориентировочная стоимость проекта составляет 23 млрд рублей.

"Сейчас ведутся переговоры с правительством РФ по выделению федеральных средств, потому что как бы ни было велико наше желание построить эти станции, без поддержки федерального бюджета мы это не осилим. Проектная документация разработана, уже есть положительное заключение экспертизы. Поэтому как только федеральный центр нам подтвердит софинансирование, мы выйдем на строительную площадку в течение недели-двух", - сказал Алексей Сыров.

Напомним, в апреле 2017 года директор ГУММиД Юрий Гаранин сообщал, что к 800-летию Нижнего Новгорода при условии выделения федеральных денег возможно строительство одной станции – "Оперный театр".

Напомним также, что программа развития транспорта Нижнего Новгорода предполагает открытие станции метро "Сенная" в 2024 году. Юрий Гаранин отмечал, что стоимость этого проекта составит 27 млрд рублей.

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