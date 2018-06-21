Почему так важно развиваться духовно?

Духовное развитие не менее важно, чем физическое. Это значимая составляющая качественной и счастливой жизни. Если исходить из того факта, что человек – это высокодуховное существо, то нам необходимо развивать свою духовную природу. Академия саморазвития http://cigunpractica.ru/ поможет попробовать найти ответы на важные вопросы.

Для чего же нужно уделять время процессу духовного развития? Это необходимо, прежде всего, для более тесного ощущения связи с вселенной, частью которой является, в том числе, человек. Духовность – это способ разобраться в себе и понять истинную природу собственной души. В мире существует устойчивый стереотип, что материя первична, если проводить аналогию с сознанием. Однако постепенно мнение представителей научного мира меняется, поскольку приходит понимание того, что информационные процессы являются сутью человека. Из этого следует вывод, что все существующие в настоящее время проблемы лежат именно в плоскости духовного пространства. Развитие необходимо именно для того, чтобы сделать свою жизнь лучше, ярче и интересней.

Новый духовный опыт необходим. Считается, что чем больше человек осознаёт собственную природу, тем свободнее и счастливее он становится. Для индивидуума очень важно чувствовать связь с первоисточником. Духовное развитие – это крайне эффективный способ избавиться от ограниченности убеждений, извращённости ума, дисбаланса и страданий.

Психика – это совокупность духовных процессов. Она тесно связана с физиологией. Заметьте, когда человек страдает от душевной боли, то он легко может заболеть. Естественно предположить, что существует и обратный процесс. Если человек будет силён и развит духовно, то ему будут не страшны различные недуги. Он будет легче справляться с проблемами и задачами, которые ставит перед ним жизнь.

Духовное развитие – это пожалуй верный путь к счастью и гармонии. Если восприятие действительности искажено, то человек идёт против своей природы, поэтому так часто страдает, ощущает дискомфорт, дисбаланс и неудовлетворённость жизнью.

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