Нижегородское минимущества снизило на 34% стоимость борского понтонного моста Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области снизило на 34% стоимость борского понтонного моста. Об этом сообщается на сайте министерства.



Согласно информации, на 23 июля 2018 года назначен аукцион по продаже данного объекта. Напомним, область пытается продать наплавной автодорожный мост, состоящий из семи 63-метровых секций 1971-1973 годов постройки. Он находится в затоне им. Карла Маркса Борского г.о. Торги назначались уже дважды, но желающих приобрести лот не нашлось.



Ранее стоимость моста называлась в сумме 40,6 млн рублей. На июльский аукцион он будет выставлен по начальной цене в 26,5 млн рублей.



Напомним, вопрос продажи этого объекта обсуждался в Заксобрании Нижегородской области в июне 2017 года. Тогда отмечалось, что мост планируется к приватизации в связи с запуском дублера Борского моста. Профильный комитет одобрил продажу. У членов других комитетов возникли сомнения в необходимости продажи моста, однако объект все-таки был включен в план приватизации решением от 29 июня 2017 года.