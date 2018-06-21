Более 100 экспертов приняли участие в обсуждении Стратегии-2035 на Бору Нижегородской области Общество

Более 100 экспертов приняли участие в обсуждении Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года на Бору. Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания 22 июня 2018 года.

По мнению спикера регионального парламента Евгения Лебедева, на сегодняшний день по ряду экономических, финансовых и социальных показателей городской округ Бор среди территорий области стабильно имеет высокий уровень социально-экономического развития, поэтому в процессе обсуждения путей развития региона голос борчан может стать весомым. "Обеспечить общее социальное благополучие возможно только в соработничестве, объединив интересы общественности, бизнеса, промышленности, выстроив правильные приоритеты, ответив на вопросы, что и в какой последовательности надо делать, где изыскивать для этого ресурсы", - подчеркнул Лебедев.

В ходе обсуждения участники были поделены на группы по количеству вынесенных для обсуждения тем. Эксперты обозначили проблемное поле по каждому направлению и определили все возможные сложности на пути реализации Стратегии. Далее группа перешла к стратегическим инициативам и формулировке предложений.

Замзаведующего отделом спорта и молодёжной политики администрации городского округа Бор Артур Штоян высказал мнение, что молодёжную политику нужно вынести в отдельный блок, в котором основными пунктами должны стать образование, поддержка талантливой молодежи, спортивное воспитание. Он также обратил внимание на нехватку малых спортивных форм в районах.

По мнению председателя Совета ветеранов Борского стекольного завода Нины Хрипачевой, в Стратегии должны быть прописаны технологии, направленные на повышение уровня доступности медицинского обслуживания.

Итогом работы стала резолюция, которая будет направлена в областное правительство.

Напомним, летом 2018 года в городских округах и районах области пройдут 50 стратегических сессий по обсуждению проекта Стратегии как территориального, так и отраслевого типа. Следующее обсуждение пройдет в Воротынце 25 июня.

Как сообщалось ранее, проект Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года был передан Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В разработке Стратегии приняли участие более 400 экспертов из 18 экспертных групп.