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Спорт

Англичанин Джон Стоунз открыл счет в матче с Панамой на "Стадионе Нижний Новгород"

24 июня 2018 15:11  [60] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Джон Стоунз (Англия) открыл счет на матче группового этапа (группа G) Чемпионата мира по футболу Англия – Панама на "Стадионе Нижний Новгород" 24 июня 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Счет открыт на восьмой минуте матча голом в ворота Панамы.

Англичане пока занимают вторую строчку в группе, уступая Бельгии три очка. У Панамы и Туниса пока по 0 очков. Для Панамы Чемпионат мира FIFA 2018 - первый в истории. Главный тренер сборной Англии - Гарет Саутгейт, сборной Панамы - Эрнан Гомес.

Нижегородский стадион, рассчитанный на 45 тысяч мест, принимает третий матч ЧМ. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина - Хорватия) – 43,3 тысячи человек.

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