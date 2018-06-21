Панама проигрывает 0:5 по итогам первого тайма матча с Англией 24 июня Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Панама проигрывает 0:5 по итогам первого тайма в матче с Англией группового этапа (группа G) Чемпионата мира по футболу на "Стадионе Нижний Новгород" 24 июня 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Счет открыл Джон Стоунз на восьмой минуте матча голом в ворота Панамы, на 22-й минуте гол забил Гарри Кейн, на 36 минуте – Джесси Лингард, на 40 минуте вновь забил Джон Стоунз, в дополнительное время – снова Гарри Кейн.

Англичане пока занимают вторую строчку в группе, уступая Бельгии три очка. У Панамы и Туниса пока по 0 очков. Для Панамы Чемпионат мира FIFA 2018 - первый в истории. Главный тренер сборной Англии - Гарет Саутгейт, сборной Панамы - Эрнан Гомес.

Нижегородский стадион, рассчитанный на 45 тысяч мест, принимает третий матч ЧМ. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина - Хорватия) – 43,3 тысячи человек.