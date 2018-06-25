Более 6,5 тысяч футбольных болельщиков прибыли в Нижний Новгород на бесплатных поездах по данным на 25 июня Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород" НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко Более 6,5 тысяч футбольных болельщиков прибыли в Нижний Новгород на бесплатных поездах с начала Чемпионата мира по футболу. Об этом гендиректор АНО "Транспортная дирекция 2018" Кирилл Поляков сообщил журналистам 25 июня 2018 года.



Он напомнил, что в Нижний Новгород прибывают бесплатные поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Самары с двумя промежуточными остановками во Владимире и Рузаевке. Из Нижнего Новгорода поезда идут в Москву, Самару, Саранск и Санкт-Петербург с двумя промежуточными остановками в Москве и Твери. В общей сложности в направлении Нижнего Новгорода и из него задействовано 67 поездов на 40 тысяч мест.



По информации Полякова, к первым трем матчам, которые уже состоялись в Нижнем Новгороде, на бесплатных поездах прибыли более 6,5 тысячи болельщиков, в том числе более 2 тысяч человек приехали на матч Англия – Панама 24 июня.



"Большая часть пассажиров – это граждане России. На первые три матча прибыли болельщики более чем из 60 разных стран. Кроме стран, команды которых играли на стадионе "Нижний Новгород", были болельщики из Швейцарии, Японии, Австралии, Китая, Канады и других", - рассказал Кирилл Поляков.



Он также добавил, что всего в бесплатных перевозках между городами ЧМ задействовано 734 поезда на 450 тысяч мест. На групповой этап забронировано 90% мест, 68% мест - на матчи плей-офф. Ожидается, что число бронирований резко увеличится, когда определятся финалисты турнира.



Напомним, РЖД предполагаkj, что около 17% болельщиков воспользуется правом бесплатного проезда во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.



Напомним, матчи ЧМ проходят на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года проходят матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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