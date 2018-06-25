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Общество

Движение на трёх участках трассы Р-158 в Нижегородской области будет ограничено до конца 2018 года

25 июня 2018 13:12  [63] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение на трёх участках трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов в Нижегородской области будет ограничено до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород 25 июня 2018 года.

Согласно информации, с 8 июля в связи с ремонтом мостов через реки Модан и Печеть на 45 и 62 км трассы Р-158 проезжая часть будет сужена до двух полос (по одной полосе в каждом направлении). Скорость движения ограничена до 40 км/ч. Ограничение продлится до второй декады декабря 2018 года.

С 9 июля в связи с ремонтом участка с 40 по 52 км автодороги Р-158 будет организовано реверсивное движение с регулировщиком. Максимальная скорость движения – 40 км/ч. Ограничения планируется снять в конце ноября 2018 года.

Как сообщалось ранее, с 8 июля до конца сентября также будет ограничено движение на двух участках трассы М-7 в Кстовском и Лысковском районах.

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