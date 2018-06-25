НРО "Справедливой России" выдвинуло Галину Клочкову кандидатом в губернаторы Нижегородской области Политика

Галина Клочкова Фото: из личного арива

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

НРО "Справедливой России" выдвинуло депутата Законодательного собрания региона Галину Клочкову кандидатом в губернаторы Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на областной конференции партии 25 июня 2018 года.



За кандидатуру Клочковой проголосовали все присутствующие делегаты - 57 человек, представляющие более половины всех членов партии в Нижегородской области (каждый из делегатов представляет интересы 33 однопартийцев). Больше на голосование никого не выдвинули.

"Для меня это неожиданный и очень серьезный шаг. Работа по поддержке кандидата от "Единой России" (врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, - прим. НИА "Нижний Новгород") ведётся давно и системно. Нам же кампанию предстоит пройти быстро и с хорошим результатом. Для меня главная задача – достойно представить партию. Мое выдвижение является поддержкой регионального отделения и идей его лидера Александра Бочкарева", - отметила Галина Клочкова.

Напомним, в конце мая стало известно, что центральному совету "Справедливой России" для выдвижения на пост губернатора Нижегородской области предложены кандидатуры Игоря Богданова, Александра Разумовского, Галины Клочковой и Евгения Сабашникова. Лидер партии "Справедливая Россия" в регионе Александр Бочкарев в настоящее время находится под домашним арестом. Он подозревается в коммерческом подкупе.



Напомним также, что от "Единой России" кандидатом на выборы пойдет действующий врио губернатора Глеб Никитин, от КПРФ – заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Егоров, от ЛДПР – депутат Госдумы Александр Курдюмов.