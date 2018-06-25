Последние новости рубрики Политика
25 июня 2018 18:14  [9] Александр Хватов планирует участвовать в конкурсе на должность гендиректора НПАТ
25 июня 2018 17:29  [87] НРО "Справедливой России" определилось с кандидатами на довыборы в Госдуму, ЗС НО и Думу Нижнего Новгорода
25 июня 2018 17:03  [136] НРО "Справедливой России" выдвинуло Галину Клочкову кандидатом в губернаторы Нижегородской области
25 июня 2018 14:33  [664] Комитет по регламенту ЗС НО одобрил переход Валерия Осокина на работу на освобожденной основе
25 июня 2018 14:18  [285] Марина Мамонова избрана председателем избиркома Нижнего Новгорода
25 июня 2018 14:06  [139] Владислав Егоров подал документы в избирком для участия в выборах губернатора Нижегородской области
25 июня 2018 13:44  [333] Заявление о сложении полномочий находящийся в розыске депутат ЗС НО Александр Глушков написал сам
25 июня 2018 12:41  [202] НРО ЛДПР определилось с кандидатами на довыборы в Госдуму, Заксобрание и Думу Нижнего Новгорода
23 июня 2018 13:43  [1663] "День города" в Нижнем Новгороде фактически будет длиться целый месяц", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра"
23 июня 2018 10:53  [2085] Гендиректор МП "Нижегородпассажиравтотранс" Артем Коновалов покинул свой пост
Политика

НРО "Справедливой России" выдвинуло Галину Клочкову кандидатом в губернаторы Нижегородской области

25 июня 2018 17:03  [136] Политика
Галина Клочкова

Галина Клочкова

Фото: из личного арива

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

НРО "Справедливой России" выдвинуло депутата Законодательного собрания региона Галину Клочкову кандидатом в губернаторы Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на областной конференции партии 25 июня 2018 года.

За кандидатуру Клочковой проголосовали все присутствующие делегаты - 57 человек, представляющие более половины всех членов партии в Нижегородской области (каждый из делегатов представляет интересы 33 однопартийцев). Больше на голосование никого не выдвинули.

"Для меня это неожиданный и очень серьезный шаг. Работа по поддержке кандидата от "Единой России" (врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, - прим. НИА "Нижний Новгород") ведётся давно и системно. Нам же кампанию предстоит пройти быстро и с хорошим результатом. Для меня главная задача – достойно представить партию. Мое выдвижение является поддержкой регионального отделения и идей его лидера Александра Бочкарева", - отметила Галина Клочкова.

Напомним, в конце мая стало известно, что центральному совету "Справедливой России" для выдвижения на пост губернатора Нижегородской области предложены кандидатуры Игоря Богданова, Александра Разумовского, Галины Клочковой и Евгения Сабашникова. Лидер партии "Справедливая Россия" в регионе Александр Бочкарев в настоящее время находится под домашним арестом. Он подозревается в коммерческом подкупе.

Напомним также, что от "Единой России" кандидатом на выборы пойдет действующий врио губернатора Глеб Никитин, от КПРФ – заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Егоров, от ЛДПР – депутат Госдумы Александр Курдюмов.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph