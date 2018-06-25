Россия проиграла 0:3 в матче ЧМ с Уругваем 25 июня Спорт

Эмблема ЧМ по футболу 2018

Россия проиграла Уругваю 0:3 в матче группового этапа (группа А) Чемпионата мира по футболу 25 июня 2018 года.

На десятой минуте счет открыл аргентинец Луис Альберто Суарес, на 23 минуте в свои ворота гол забил россиянин Денис Черышев. На 90 минуте аргентинец Эдинсон Кавани забил россиянам третий гол.

Напомним, посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 Денис Черышев признан болельщиками лучшим игроком матча Россия-Египет, который прошел 19 июня. Матч с Египтом Россия выиграла 3:1. На открытии ЧМ-2018 14 июня российская сборная обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Сборная Уругвая, которая на время ЧМ базируется в г. Бор Нижегородской области, победила команду Египта 15 июня со счетом 1:0, а 20 июня с таким же счетом обыграла Саудовскую Аравию.

По итогам матча 25 июня сборная Уругвая заняла первое место в группе А