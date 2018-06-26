Правительство РФ выделило из резервного фонда 816 млн рублей на стадионы для ЧМ-2018 Спорт

Стадион Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ выделило минспорта РФ почти 816 млн рублей на содержание стадионов для Чемпионата мира по футболу. Соответствующие распоряжения подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым 23 июня 2018 года.

Согласно информации, средства будут выделены из резервного фонда федерального правительства.

Из общей суммы 334,2 млн рублей в виде субсидии получит ФГУП "Спорт-Инжиниринг" на эксплуатацию стадионов и ряда тренировочных площадок в Нижнем Новгороде, а также в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. Остальные средства (481,6 млн рублей) будут направлены на финансирование временной инфраструктуры стадионов.

В обоих случаях указано, что результатом должно стать успешное проведение ЧМ-2018.

Напомним, "Спорт-Инжиниринг" оценило эксплуатацию стадиона "Нижний Новгород" в 2018 году в 71,5 млн рублей.

Напомним также, что правительство РФ планирует финансирование содержания "Стадиона Нижний Новгород" на 70% в 2019-2023 годах, остальное бремя ляжет на регион. Ежегодная стоимость содержания объекта оценивается в 316 – 343 млн рублей.