Правительство РФ выделило из резервного фонда 816 млн рублей на стадионы для ЧМ-2018

Стадион Нижний Новгород
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Правительство РФ выделило минспорта РФ почти 816 млн рублей на содержание стадионов для Чемпионата мира по футболу. Соответствующие распоряжения подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым 23 июня 2018 года.
Согласно информации, средства будут выделены из резервного фонда федерального правительства.
Из общей суммы 334,2 млн рублей в виде субсидии получит ФГУП "Спорт-Инжиниринг" на эксплуатацию стадионов и ряда тренировочных площадок в Нижнем Новгороде, а также в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. Остальные средства (481,6 млн рублей) будут направлены на финансирование временной инфраструктуры стадионов.
В обоих случаях указано, что результатом должно стать успешное проведение ЧМ-2018.
Напомним, "Спорт-Инжиниринг" оценило эксплуатацию стадиона "Нижний Новгород" в 2018 году в 71,5 млн рублей.
Напомним также, что правительство РФ планирует финансирование содержания "Стадиона Нижний Новгород" на 70% в 2019-2023 годах, остальное бремя ляжет на регион. Ежегодная стоимость содержания объекта оценивается в 316 – 343 млн рублей.
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