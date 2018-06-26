Нижегородский депстрой рассчитывает на устранение замечаний на Нижневолжской набережной к концу июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Подрядчик должен устранить все замечания к работам по благоустройству Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде до конца июня. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства Нижнего Новгорода 25 июня 2018 года.



Согласно информации, в конце мая МКУ "ГУММиД" составил акт с 93 замечаниями к работам. В настоящее время подрядчик, которым является АО "Корпорация развития Нижегородской области" (бывшее АО "Региональная управляющая компания"), эти замечания устраняет за собственные средства. По состоянию на 25 июня полностью устранены замечания проектной организации, на 90% устранены замечания ОАО "Нижегородский водоканал", ведутся работы по устранению замечаний МКУ "Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода" и других организаций.



Также подрядчику был указано на необходимость подкрасить ограждение вдоль набережной, высадить саженцы кустарников и цветов взамен погибших, заменить разбитые плафоны наружного освещения, устранить последствия вандализма. Срок устранения всех замечаний установлен до конца июня 2018 года. Одновременно ликвидируются локальные провалы покрытия в районе улицы Широкой после прошедшего 19 июня штормового ливня.



При этом администрация оставила без ответа вопрос агентства о том, все ли запланированные проектом элементы построены на Нижневолжской набережной.

В облправительстве, которое является учредителем Корпорации развития, на запрос о том, будут ли на набережной построены те объекты, которые были предусмотрены проектом, в частности фонтан и концертная площадка у Канавинского моста, пока также не ответили.



Напомним, субподрядчиком по благоустройству Нижневолжской набережной было выбрано ООО "Нижегородспецгидрострой".



Торжественное открытие набережной состоялось 12 июня, однако объект до сих пор не сдан в эксплуатацию (при этом срок завершения работ по контракту – 30 мая). Проектом предусматривалось: устройство двухуровневой набережной с бульварами, променадами, местами для проведения массовых мероприятий, площадками для детей и старшего поколения; четыре смотровые площадки; две главных лестницы с левой и правой стороны от Речного вокзала; пандус и подъемник для маломобильных групп; скейт-парк с трибунами и деревянным настилом общей площадью 1250 м²; амфитеатр с правой стороны Речного вокзала; концертная площадка возле Канавинского моста, площадью 3500 м²; фонтан с левой стороны от Речного вокзала.