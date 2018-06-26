Нижегородское минимущества подало иск о банкротстве ООО "ЖК "Университетский" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство имущества и земельных отношений Нижегородской области подало иск о банкротстве ООО "ЖК "Университетский". Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда региона.

Согласно информации, 22 июня 2018 года суд принял иск к производству. Судебное заседание назначено на 1 августа. В качестве третьих лиц к делу привлечены ООО "Девелоперская компания "Квартстрой-НН", областной минстрой и инспекция госстройнадзора. Отмечается, что сумма исковых требований министерства составляет 21,8 млн рублей.

ООО "ЖК "Университетский" - это арендатор земельного участка (где строился сам ЖК). Стало арендатором в ноябре 2015 года, сменив ОАО "Девелоперская компания "Квартстрой-НН", с которым минимущества первоначально заключало договор.

Напомним, в феврале текущего года министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров сообщил, что достройка ЖК "Университетский" (Нижегородский район, Нижний Новгород) наряду с ЖК "На Гончарова" (Ленинский район, Нижний Новгород) не планируется. Застройщиком обоих жилых комплексов являлось ООО "КвартСтрой-НН".

Напомним также, что дольщики ЖК "На Гончарова" намерены добиться включения своего представителя в межведомственную комиссию по защите прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов.

СПРАВКА:

ООО "ЖК "Университетский" зарегистрировано в октябре 2015 года. Учредитель –Александр Алексеевич Пасин, гендиректор – Олег Вячеславович Марахтанов. Уставный капитал общества – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.