Последние новости рубрики Общество
26 июня 2018 17:47  [46] Нижегородская администрация планирует открыть МФЦ в ТРЦ "Рио" в ноябре
26 июня 2018 17:33  [57] Роспотребнадзор выявил более 250 нарушений по итогам I смены 2018 года в летних лагерях Нижегородской области
26 июня 2018 17:05  [90] Нижегородская администрация объявила аукцион на благоустройство парка "Дубки"
26 июня 2018 17:00  [135] Нижегородское минимущества подало иск о банкротстве ООО "ЖК "Университетский"
26 июня 2018 16:52  [383] Нижегородский депстрой рассчитывает на устранение замечаний на Нижневолжской набережной к концу июня
26 июня 2018 15:49  [580] Муж и жена получили 5,5 и 4 года колонии за мошенничество с жильем в Нижегородской области на 13,4 млн рублей
26 июня 2018 15:13  [103] Члены молодежного парламента Дзержинска Нижегородской области начали ликвидацию граффити с рекламой наркотиков
26 июня 2018 14:58  [606] Подрядчик начал карточный ремонт дорог в Дзержинске Нижегородской области 25 июня
26 июня 2018 13:54  [706] ООО "Экоцентр "Дронт" разработает схему охотничьих угодий Нижегородской области
26 июня 2018 13:29  [237] Ограничение движения вводится по ул. 50 лет Победы в Нижнем Новгороде с 15 июля до 31 августа
Общество

Нижегородское минимущества подало иск о банкротстве ООО "ЖК "Университетский"

26 июня 2018 17:00  [135] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство имущества и земельных отношений Нижегородской области подало иск о банкротстве ООО "ЖК "Университетский". Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда региона.

Согласно информации, 22 июня 2018 года суд принял иск к производству. Судебное заседание назначено на 1 августа. В качестве третьих лиц к делу привлечены ООО "Девелоперская компания "Квартстрой-НН", областной минстрой и инспекция госстройнадзора. Отмечается, что сумма исковых требований министерства составляет 21,8 млн рублей.

ООО "ЖК "Университетский" - это арендатор земельного участка (где строился сам ЖК). Стало арендатором в ноябре 2015 года, сменив ОАО "Девелоперская компания "Квартстрой-НН", с которым минимущества первоначально заключало договор.

Напомним, в феврале текущего года министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров сообщил, что достройка ЖК "Университетский" (Нижегородский район, Нижний Новгород) наряду с ЖК "На Гончарова" (Ленинский район, Нижний Новгород) не планируется. Застройщиком обоих жилых комплексов являлось ООО "КвартСтрой-НН".

Напомним также, что дольщики ЖК "На Гончарова" намерены добиться включения своего представителя в межведомственную комиссию по защите прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов.

СПРАВКА:
ООО "ЖК "Университетский" зарегистрировано в октябре 2015 года. Учредитель –Александр Алексеевич Пасин, гендиректор – Олег Вячеславович Марахтанов. Уставный капитал общества – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph