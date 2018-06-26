НРО партии "Яблоко" выдвинуло своего председателя Олега Родина на довыборы в Госдуму по округу №129 Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НРО партии "Яблоко" выдвинуло своего председателя Олега Родина на довыборы депутатов Государственной Думы по округу №129. Об этом сообщила пресс-служба НРО партии 26 июня 2018 года.

24-летний Родин окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им. Лобачевского, магистр юриспруденции.

Напомним, в 2015 году он выдвигался на выборы в Гордуму Нижнего Новгорода по округу №31, однако ТИК отказал ему в регистрации.

Напомним также, что от "Единой России" на довыборы по округу №129 праймериз выиграл и.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, "Справедливая Россия" выдвинет Татьяну Гриневич, ЛДПР – Алексея Круглова.

Выборы назначены на 9 сентября 2018 года.