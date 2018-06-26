Последние новости рубрики Политика
26 июня 2018 17:44  [37] НРО партии "Яблоко" выдвинуло своего председателя Олега Родина на довыборы в Госдуму по округу №129
25 июня 2018 18:14  [303] Александр Хватов планирует участвовать в конкурсе на должность гендиректора НПАТ
25 июня 2018 17:29  [433] НРО "Справедливой России" определилось с кандидатами на довыборы в Госдуму, ЗС НО и Думу Нижнего Новгорода
25 июня 2018 17:03  [378] НРО "Справедливой России" выдвинуло Галину Клочкову кандидатом в губернаторы Нижегородской области
25 июня 2018 14:33  [1332] Комитет по регламенту ЗС НО одобрил переход Валерия Осокина на работу на освобожденной основе
25 июня 2018 14:18  [586] Марина Мамонова избрана председателем избиркома Нижнего Новгорода
25 июня 2018 14:06  [287] Владислав Егоров подал документы в избирком для участия в выборах губернатора Нижегородской области
25 июня 2018 13:44  [623] Заявление о сложении полномочий находящийся в розыске депутат ЗС НО Александр Глушков написал сам
25 июня 2018 12:41  [299] НРО ЛДПР определилось с кандидатами на довыборы в Госдуму, Заксобрание и Думу Нижнего Новгорода
23 июня 2018 13:43  [1788] "День города" в Нижнем Новгороде фактически будет длиться целый месяц", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра"
Политика

НРО партии "Яблоко" выдвинуло своего председателя Олега Родина на довыборы в Госдуму по округу №129

26 июня 2018 17:44  [37] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НРО партии "Яблоко" выдвинуло своего председателя Олега Родина на довыборы депутатов Государственной Думы по округу №129. Об этом сообщила пресс-служба НРО партии 26 июня 2018 года.

24-летний Родин окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им. Лобачевского, магистр юриспруденции.

Напомним, в 2015 году он выдвигался на выборы в Гордуму Нижнего Новгорода по округу №31, однако ТИК отказал ему в регистрации.

Напомним также, что от "Единой России" на довыборы по округу №129 праймериз выиграл и.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, "Справедливая Россия" выдвинет Татьяну Гриневич, ЛДПР – Алексея Круглова.

Выборы назначены на 9 сентября 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph