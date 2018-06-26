НРО партии "Яблоко" выдвинуло своего председателя Олега Родина на довыборы в Госдуму по округу №129

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НРО партии "Яблоко" выдвинуло своего председателя Олега Родина на довыборы депутатов Государственной Думы по округу №129. Об этом сообщила пресс-служба НРО партии 26 июня 2018 года.
24-летний Родин окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им. Лобачевского, магистр юриспруденции.
Напомним, в 2015 году он выдвигался на выборы в Гордуму Нижнего Новгорода по округу №31, однако ТИК отказал ему в регистрации.
Напомним также, что от "Единой России" на довыборы по округу №129 праймериз выиграл и.о. замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, "Справедливая Россия" выдвинет Татьяну Гриневич, ЛДПР – Алексея Круглова.
Выборы назначены на 9 сентября 2018 года.
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