НРО ЛДПР определилось с кандидатами на довыборы в Госдуму, Заксобрание и Думу Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородское региональное отделение (НРО) ЛДПР определилось с кандидатами на довыборы по округам в Государственную думу, Законодательное собрание области и Думу Нижнего Новгорода. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил лидер фракции ЛДПР в ЗС НО Владислав Атмахов 25 июня 2018 года.



"На довыборы в Госдуму от партии пойдет Алексей Круглов, в Заксобрание - Владимир Глазов, на довыборы в Гордуму – координатор регионального отделения Дмитрий Николаев. По остальным муниципальным кандидатам мы будем проводить еще одну конференцию, и позднее по персоналиям дополнительно скажем, конференция состоится в течение двух недель", - ответил он.



В НРО партии рассказали, что кандидат Дмитрий Николаев 1977 года рождения, в партии состоит с 2005 года, кандидат в депутаты Госдумы - Алексей Круглов 1980 года рождения, в партии состоит с 2006 года. "Он активный член партии, заместитель координатора регионального отделения, у него большой стаж, но он молодой", - добавил Атмахов.

Владимир Глазов в 2017 году выдвигался на выборы Хрипуновского сельсовета Ардатовского района, но не прошел, на момент выдвижения был директором ООО "Криссо НН".



Что касается выдвижения кандидатов от НРО КПРФ, заместитель председателя Заксобрания области, лидер фракции КПРФ в региональном парламенте Владислав Егоров рассказал, что 28 июня состоится заседание бюро комитета, где будут представлены кандидаты в Заксобрание области и Гордуму. "Относительно депутата на довыборах в Госдуму, решение принимает президиум центрального комитета партии в Москве, это их прерогатива согласно уставу", - пояснил он.



НРО "Справедливая Россия" определится с кандидатами на довыборы депутатов всех уровней 25 июня, во второй половине дня, в ходе областной конференции партии.

Напомним, высший совет ЛДПР одобрил выдвижение региональным отделением партии депутата Госдумы Александра Курдюмова на выборы губернатора области, а НРО КПРФ выдвинуло Владислава Егорова кандидатом на эту должность. От "Единой России" праймериз прошел врио губернатора Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, избирательная кампания по выборам губернатора области стартовала 8 июня. Выборы губернатора региона, а также довыборы по округу №129 в Госдуму, по округу №6 в Законодательное собрание и округу №17 в Гордуму Нижнего Новгорода состоятся 9 сентября 2018 года.