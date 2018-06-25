НРО "Справедливой России" определилось с кандидатами на довыборы в Госдуму, ЗС НО и Думу Нижнего Новгорода Политика

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

НРО "Справедливой России" определилось с кандидатами на довыборы в Госдуму, Заксобрание и Думу Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на региональной конференции партии, 25 июня 2018 года.



Кандидатом в депутаты Госдумы по округу №129 была выбрана член совета НРО партии Татьяна Гриневич. Ее кандидатуру позднее будет утверждать центральный совет СР.



На довыборы в Заксобрание по округу №6 от НРО "Справедливой России" пойдет 23-летний Владимир Москаленко, член Молодежного парламента при ЗС НО, председатель комитета по экономике. За его кандидатуру проголосовали 56 из 57 делегатов конференции. Один бюллетень был признан недействительным.



Отец Владимира Москаленко, предприниматель Антон Москаленко будет представлять НРО СР на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода по округу №17. За него также проголосовали 56 делегатов, против – один.

Также делегаты конференции проголосовали и за кандидатов в другие представительные органы власти в Нижегородской области. Кандидатом совет депутатов г.о.г. Выкса по округу №13 стал Владислав Бабин, кандидатом в Кужутский сельсовет Дальнеконстантиновского района по округу №6 – Сергей Римский, кандидатом в депутаты Володарской городской думы по округу №18 – Александр Грачев, кандидатами в депутаты Гордумы Балахны по округам №6 и №20 – Александр Кужеватов и Денис Смирнов соответственно.

Кандидатом в депутаты Думы Дзержинска по избирательному округу №24 стал Алексей Гаевский, кандидатом в депутаты поселкового совета р.п. Варнавино по округу №2 – Виктор Филиппов, кандидатом в депутаты Думы Городца по округу №7 – Владимир Спиридонов, кандидатом в депутаты поселкового совета р.п. Воротынец по округу №10 – Никита Малеев. Он же был выдвинут кандидатом в депутаты Чугуновского сельсовета Воротынского района по округу №6. По округу №7 того же сельсовета НРО СР выдвинуло Любовь Добровольцеву.

Кандидатом в депутаты Фролищенского поселкового совета Володарского района по округу №2 стал Иван Фомин, кандидатом в депутаты совета р.п. Большое Козино Балахнинского района по округу №6 – Сергей Кислицын, кандидатом в депутаты Березовского сельсовета Арзамасского района по округу №6 – Андрей Лобашов, кандидатом в депутаты поселкового совета р.п. Гидроторф по округам №1 и №9 – Максим Красиков и Денис Смирнов соответственно, кандидатом в депутаты Шеманихинского сельсовета Краснобаковского района по округу №11 – Владимир Москаленко.

Напомним, 25 июня также стало известно о кандидатах на довыборы в Госдуму, ЗС НО и Думу Нижнего Новгорода от НРО ЛДПР.



Напомним также, кандидатом в губернаторы от НРО "Справедливой России" стала Галина Клочкова. От ЛДПР на выборы губернатора пойдет депутат Госдумы Александр Курдюмов. НРО КПРФ кандидатом на эту должность выдвинуло Владислава Егорова. От "Единой России" праймериз прошел врио губернатора Глеб Никитин.