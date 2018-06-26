Последние новости рубрики Общество
27 июня 2018 12:43  [116] Движение транспорта по ул. Ошарской в Нижнем Новгороде будет ограничено 18-24 июля
27 июня 2018 12:30  [57] Нижегородское правительство намерено направить 403 млн рублей на инфраструктуру к участкам для многодетных семей в 2018 году
27 июня 2018 11:29  [478] Мэрия Нижнего Новгорода намерена закрыть зоопарк в парке "Швейцария" с 20 июля
27 июня 2018 10:50  [147] Прокуратура обязала администрацию Нижнего Новгорода обеспечить центральным водоснабжением дома в Кузнечихе до конца 2018 года
27 июня 2018 09:26  [176] "За два дня иностранные болельщики съели месячный запас бургеров", - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 27 июня
27 июня 2018 09:12  [156] Канавинский мост будет перекрыт для пешеходов с 17:00 в Нижнем Новгороде 27 июня
26 июня 2018 19:32  [1117] Депутаты ЗС НО ознакомились с проверкой качества ремонта дорог 26 июня
26 июня 2018 19:25  [230] Благоустройством сквера и городского парка в Богородске Нижегородской области займется ООО "Вираж"
26 июня 2018 19:18  [304] Роскачество выявило превышение броматов и семикарбазида в хлебной продукции нижегородских производителей
26 июня 2018 19:13  [274] "Нижегородский водоканал" завершил устранение провала асфальта в мкрн Мещерское озеро
Общество

Нижегородское правительство намерено направить 403 млн рублей на инфраструктуру к участкам для многодетных семей в 2018 году

27 июня 2018 12:30  [57] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области намерено направить 403 млн рублей на инфраструктуру к участкам для многодетных семей в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облправительства 26 июня 2018 года.

На сайте облправительства размещено извещение об отборе районов и городских округов для предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Отбор проходит с 20 июня по 6 июля 2018 года.

Как пояснили агентству в облправительстве, в бюджете региона на 2018 год на указанные субсидии заложено 403,2 млн рублей, из них 212,6 млн на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и 190,6 млн рублей – на дорожную инфраструктуру.

Муниципалитет обязан обеспечить финансирование не менее 50% от стоимости реализации проекта в году предоставлении субсидии.

В 2017 году средства на указанные цели из бюджета региона не выделялись, строительство объектов не велось. В 2018 году планируется обеспечить инженерной инфраструктурой 424 земельных участка, дорожной – 402.

Напомним также, что нижегородская мэрия в очередной раз отложила начало строительства сетей водоснабжения к участкам многодетных семей в д.Сысоевка. Вопрос с инженерными сетями к этой территории не решается уже несколько лет. Очередная планируемая дата была обозначена серединой 2018 года.

В апреле также сообщалось, что нижегородское правительство планирует пересмотреть подход к выделению земельных участков многодетным семьям, однако по данным на конец июня изменения пока не представлены. По данным на апрель 2018 года, из 23,2 тысячи проживающих в регионе многодетных семей с заявлениями на получение земельных участков обратились 9,7 тысячи семей. Предоставлены участки были 39% обратившихся. При этом построили жилье на данных участках только 372 семьи.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph