Нижегородское правительство намерено направить 403 млн рублей на инфраструктуру к участкам для многодетных семей в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области намерено направить 403 млн рублей на инфраструктуру к участкам для многодетных семей в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облправительства 26 июня 2018 года.

На сайте облправительства размещено извещение об отборе районов и городских округов для предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Отбор проходит с 20 июня по 6 июля 2018 года.

Как пояснили агентству в облправительстве, в бюджете региона на 2018 год на указанные субсидии заложено 403,2 млн рублей, из них 212,6 млн на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой и 190,6 млн рублей – на дорожную инфраструктуру.

Муниципалитет обязан обеспечить финансирование не менее 50% от стоимости реализации проекта в году предоставлении субсидии.

В 2017 году средства на указанные цели из бюджета региона не выделялись, строительство объектов не велось. В 2018 году планируется обеспечить инженерной инфраструктурой 424 земельных участка, дорожной – 402.

Напомним также, что нижегородская мэрия в очередной раз отложила начало строительства сетей водоснабжения к участкам многодетных семей в д.Сысоевка. Вопрос с инженерными сетями к этой территории не решается уже несколько лет. Очередная планируемая дата была обозначена серединой 2018 года.

В апреле также сообщалось, что нижегородское правительство планирует пересмотреть подход к выделению земельных участков многодетным семьям, однако по данным на конец июня изменения пока не представлены. По данным на апрель 2018 года, из 23,2 тысячи проживающих в регионе многодетных семей с заявлениями на получение земельных участков обратились 9,7 тысячи семей. Предоставлены участки были 39% обратившихся. При этом построили жилье на данных участках только 372 семьи.