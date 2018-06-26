И.о. замглавы горадминистрации Иван Носков избран председателем совета директоров "Нижегородского водоканала" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

И.о. замглавы горадминистрации Иван Носков избран председателем совета директоров ОАО "Нижегородский водоканал". Об этом сообщает пресс-служба предприятия 27 июня 2018 года.

Согласно информации, 26 июня состоялось первое заседание Совета директоров в новом составе. Теперь в его состав входит 12 участников, в том числе шесть муниципальных чиновников и шесть представителей общественных организаций. При этом из состава выбыли представители Гордумы.

Так, в новый состав совета от горадминистрации вошли: и.о. заместителя главы администрации Иван Носков, начальник отдела правовой информации, нормотворческой и судебно-аналитической работы департамента правового обеспечения Игорь Кабашный, директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков, директор департамента экономического развития, предпринимательства и закупок Ирина Егорова, зампредседателя КУГИ и ЗР Виталий Щеголев, советник главы Нижнего Новгорода Людмила Кайнова.

Также впервые в состав совета вошли представители общественных организаций и вузов: заместитель директора НИУ - филиала РАНХиГС Сергей Тукалов, завкафедрой "Водоснабжение, водоотведение, инженерная экология и химия" ННГАСУ Алексей Васильев, член Общероссийского народного фронта Ирина Страхова, член Общественной палаты Владимир Поддымников-Гордеев, проректор по научной работе Волжского государственного университета водного транспорта Андрей Корнев и профессор факультета экономики Высшей школы экономики Алексей Макаров.

Председателем совета директоров был избран Носков. В рамках заседания совет утвердил положение о закупках ОАО "Нижегородский водоканал" в новой редакции в соответствии с изменениями законодательства и одобрил источники финансирования инвестиционной программы предприятия на 2018-2019 годы.

Напомним, в феврале 2018 года по инициативе мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова решением городской Думы были внесены изменения в порядок управления муниципальным имуществом, в соответствии с которым в советы директоров ОАО "Нижегородский водоканал", АО "Теплоэнерго", АО "Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода", ООО "Парк Приокский" и ОАО "Подписные издания" включены общественники. При этом в Совете директоров ОАО "Теплоэнерго" также число членов увеличилось до 12, но сохранилась представители Гордумы.

СПРАВКА:

В 2017 году в Совет директоров предприятия входило восемь человек: три представителя администрации города (первый замглавы администрации города Сергей Миронов, замглавы администрации Ирина Кудрявцева и директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков (Кудрявцева и Марков в 2018 году входят в состав Совета директоров ОАО "Теплоэнерго", - прим. НИА "Нижний Новгород")), четыре депутата Гордумы (Владимир Аношкин, Олег Владимирович Сорокин, Дмитрий Барыкин, Карим Ибрагимов) и генеральный директор ОАО "Нижегородский водоканал" Александр Прохорчев.