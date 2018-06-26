Двое взрослых и ребенок утонули в Нижегородской области 26 июня Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Девочка утонула в Сокольском г.о. Нижегородской области 26 июня 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, за сутки 26 июня в МЧС поступила информация о троих погибших на водоёмах на территории региона.

Так, в п.г.т. Сокольское из реки Волга спасатели извлекли тело погибшей девочки 2005 года рождения.

Также около 14:00 в аварийно-спасательный отряд (АСО) Городца поступила информация об обнаружении тела 30-летней женщины в реке Белая в селе Иваново (Городецкий район). Кроме того, в Вознесенском районе в пруду без названия обнаружено тело 29-летнего мужчины.

Тела пострадавших переданы правоохранительным органам для выяснения обстоятельств.

Всего по данным МЧС с начала купального сезона на территории Нижегородской области зарегистрировано 13 происшествий, в результате которых погибли 14 человек, в том числе четверо детей. Отмечается, что показатели происшествий на водных объектах и гибели на них людей в 2017 году ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что 25 июня в Дальнеконстрантиновском районе в пруду было обнаружено тело погибшего мужчины.