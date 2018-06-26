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Экономика

Нижегородское правительство планирует внести проект Стратегии – 2035 в минэкономразвития РФ в середине сентября

27 июня 2018 14:39  [109] Экономика
Игорь Норенков

Игорь Норенков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует внести проект Стратегии развития региона до 2035 года в минэкономразвития РФ в середине сентября 2018 года. Об этом министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков сообщил на заседании Нижегородского эксперт-клуба на тему: "Приоритеты и этапы долгосрочного развития Нижегородской области" 27 июня.

Он напомнил, что обсуждения проекта документа будет проходить в течение всего лета. В середине сентября правительство представит его на рассмотрение федеральному министерству экономического развития.

"И мы будем ожидать согласования, поскольку все мероприятия, в том числе и объем финансирования, который мы предполагаем заложить на них, будут согласовываться в федеральных ведомствах в рамках национальных проектов, федеральных целевых программ. Только после этого мы будем иметь уже законченный документ, который в декабре мы вынесем на правительство Нижегородской области и утвердим постановление", - отметил Норенков.

Министр также подчеркнул, что данная стратегия "не догма", а документ, который должен призывать к действию.

"Поэтому те целевые показатели по годам, которые мы в этой стратегии сформулируем, мы будем закладывать как целевые индикаторы государственных программ и дальше предусматривать организационную систему управления этими мероприятиями. Предполагаю, что это будет происходить в рамках системы проектного управления", - заключил Игорь Норенков.

Напомним, летом 2018 года в городских округах и районах области пройдут 50 стратегических сессий по обсуждению проекта Стратегии как территориального, так и отраслевого типа.

Основными рисками при реализации стратегии названы отсутствие детализации и нехватка финансирования.

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