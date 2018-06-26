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Политика

КПРФ добилась рассмотрения вопроса повышения пенсионного возраста на внеочередном заседании ЗС НО

27 июня 2018 16:46  [107] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заксобрание Нижегородской области обсудит вопрос повышения пенсионного возраста на внеочередном заседании. Об этом сообщила пресс-служба НРО КПРФ 27 июня 2018 года.

Напомним, 20 июня комитет по социальным вопросам области отказал фракции КПРФ по включении в повестку дня вопроса о назначении сроков обсуждения федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. Отказ, в частности, был мотивирован тем, что проект закона официально в региональный парламент еще не поступил. При этом Госдума принимает отзывы и предложения от региональных парламентариев до 17 июля.

Как сообщили сегодня в пресс-служба НРО КПРФ, 27 июня председатель Заксобрания Евгений Лебедев предоставил ответ на письмо депутатов-коммунистов, в котором согласился, что проект федерального закона имеет огромный социально значимый характер и затрагивает интересы неограниченного круга граждан, и с целью подготовки отзыва, предложений, замечаний в Государственную Думу, законопроект будет рассмотрен на внеочередном заседании ЗС НО 12 июля 2018 года.

Напомним, правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст до 63 и 65 лет. Данный вопрос внесен на рассмотрение Госдуму РФ.

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