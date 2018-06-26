Нижегородское минспорта планирует принять 14 СДЮШОР обратно в областную собственность в 2019 году Спорт

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство спорта планирует принять 14 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва из муниципальной в государственную собственность в 2019 году. Об этом министр спорта Сергей Панов сообщил на пресс-конференции 27 июня 2018 года.



"Муниципальные бюджеты не готовы выполнять некоторые функции, которые необходимы для детских спортивных школ, чтобы они поддерживали статус школ олимпийского резерва. В первую очередь это касается финансирования спортивных групп высших достижений. Муниципальные школы не имеют права командировать спортсменов за пределы области, только на областные соревнования. Это накладывает трудности на подготовку спортсменов", - пояснил Сергей Панов.



Он добавил, что пока речь идет о 14 школах по базовым видам спорта, однако о каких именно, не уточнил.



Отметим, что передача СДЮШОР в госсобственность значится в проекте Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года как часть решения задачи по созданию эффективной системы подготовки спортивного резерва.



Также с этой целью правительство планирует привлекать меценатов и спонсоров, закрепить за каждым членом правительства курирование конкретной спортивной федерации или команды, открыть спортивные классы в общеобразовательных школах, построить тренировочный центр для паралимпийских видов спорта, учебно-тренировочный комплекс для женского хоккея, тренировочную базу для гребцов. Кроме того, планируется ввести в штат СДЮШОР врачей спортивной медицины, внедрить механизм повышения квалификации для специалистов сферы физкультуры и спорта и цифровые технологии в системе подготовки олимпийского резерва.



Как сообщалось ранее, с 1 января 2014 года с регионального на муниципальный уровень в Нижегородской области были переданы 24 СДЮШОР и 21 ФОК.

Напомним также, что облправительство планирует внести проект Стратегии развития региона до 2035 года в минэкономразвития РФ в середине сентября 2018 года. летом 2018 года в городских округах и районах области пройдут 50 стратегических сессий по обсуждению проекта Стратегии как территориального, так и отраслевого типа.