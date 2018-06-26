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Происшествия

МВД проводит проверку по факту нападения двух водителей на не пропустившую их машину в Нижнем Новгороде

28 июня 2018 14:08  [87] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

ГУ МВД РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту нападения двух водителей на не пропустившую их машину в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах 28 июня 2018 года.

Согласно информации, 25 июня в отдел полиции №8 поступило заявление от семьи нижегородцев, которые сообщили, что 24 июня на ул. Кима на них совершили нападение. По словам заявителей, они ехали на своей машине и не стали пропускать двигавшихся им навстречу по обочине два автомобиля Лада Гранта и Лада Веста. После этого автомобили догнали их и, подрезав, остановили. Из машины вышло четыре человека с арматурой, разбили нижегородцам стекло, оторвали ручки у заблокированных дверей, а также ударили по крыше автомобиля, где находились водитель, его жена и их ребёнок на заднем сиденье. По словам пострадавших, после этого они попытались уехать от нападавших в сторону Дубравной, где их снова подрезали, обступили и прыскали из газового баллончика в салон автомобиля. После того как водитель начал звонить в экстренные службы, автомобили уехали. Отмечается, что, судя по номерным знакам, один из автомобилей нападавших был из Нижегородской области (52 регион), а второй зарегистрирован в Удмуртской республике (18 регион).

В настоящее время МВД проводит проверку по данному заявлению. По информации источника, в зависимости от обстоятельств, а также оценки физического и материального ущерба дело может быть квалифицировано и как причинение материального или физического ущерба, и как хулиганство.

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