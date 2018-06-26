Претенденты в "Команду правительства" Нижегородской области получат "диагностические карты" по итогам конкурса Общество

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Претенденты в "Команду правительства" Нижегородской области получат "диагностические карты" по итогам конкурса. Об этом рассказали участники круглого стола в Нижегородском областном информационном центре 28 июня 2018 года.



Напомним, презентация программы состоялась 14 мая. Более тысячи человек прошли в третий этап конкурсного отбора, который стартовал 26 июня, из них 382 заявителя – в рамках конкурса на пост министра культуры Нижегородской области, 435 – на посты заместителей главы Нижнего Новгорода, 1 099 – в резерв управленческих кадров. Заявители могли претендовать как на одну должность, там и сразу на несколько. Возрастные ограничения – 25-50 лет, за исключением конкурса на должность министра культуры. Третий этап завершится 2 июля.



"Пока результаты показали очень хорошие. Проходной балл был высокий, из 200 набрали в среднем 146 баллов. Примерно одинаковое соотношение мужчин и женщин среди претендентов. Половина от 25-35 лет, вторая половина от 35-45 лет. На третьем этапе 20 видеозаписей презентации претенденты уже отправили", - рассказала заместитель управляющего делами правительства и развития кадрового потенциала области Екатерина Кириллова.



"Ориентировочно в конце июля всем участникам будут выданы так называемые "диагностические карты", где будут прописаны сильные и слабые стороны человека и даны определенные рекомендации по развитию. Также конкурсанты получат сертификаты и подписку на электронную библиотеку MyBook", - добавила она. В картах будет размещена информация по лидерской, менеджерской и экспертной составляющей. В будущем эти данные можно будет прилагать к резюме.



"Одна из основных задач – идти в ногу со временем. Мы пытаемся собрать все лучшие практики, посмотреть на опыт других стран и применить практики из менеджмента и бизнеса. Дефицит кадров – это большая проблема. Если мы говорим о дефиците компетенции – разрыв очень большой. Портал правительства помогает определить сильные и слабые стороны", - подчеркнул управляющий делами правительства и развития кадрового потенциала области Андрей Бетин.

Он отметил, что претенденты из других регионов также хотят войти в команду правительства Нижегородской области. На данный момент поступило более семи тысяч анкет, процедура продолжается, несмотря на то, что прием заявок уже закрыт. В ближайшее время на портале будут объявлены новые должности в команду правительства, поэтому данные о соискателях необходимы.



"Мы завязаны с конкурсом самым непосредственным образом. Был подписан договор о сотрудничестве с правительством области. Мы работаем и со студентами, и с госслужащими, которые проходят переподготовку. Сейчас реализуется президентская программа по формированию команд. Взаимодействие прямое", - сказал участник круглого стола заместитель директора НИУ – филиала РАНХиГС Владимир Аврамцев.



Директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Александр Малафеев пояснил, что город также берет анкеты для поиска подходящей кандидатуры. На данный момент в администрации есть четыре свободных вакансии на должности заместителей главы, в том числе зама по информационным технологиям и по соцвопросам. "Найти очень тяжело. Не все знают свои компетенции, не понимают, чего хотят. Был случай, когда человек хотел устроиться в кремль, потому что у него будет хороший вид из окна. Портал помогает найти подходящих людей", - добавил он.



Напомним, около половины претендентов в команду нижегородского правительства отсеялось после подачи анкеты к третьему этапу.