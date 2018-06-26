Суд принял к производству иск о банкротстве субподрядчика по строительству метро в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Суд принял к производству иск о банкротстве субподрядчика по строительству метро в Нижнем Новгороде (ООО "Нижегородское строительное управление – 620"). Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Нижегородской области 26 июня 2018 года.



Согласно информации, иск был подан ООО "Ника". Судебное заседание было назначено на 23 июля. Из материалов арбитражного суда следует, что в апреле текущего года с ООО "Нижегородское строительное управление – 620" было взыскано почти 450 тысяч рублей задолженности за аренду техники ООО "Ника". В настоящее время сумма исковых требований составляет 300 тысяч рублей.



Напомним, в феврале суд взыскал с ООО "Нижегородское строительное управление – 620" 7 млн рублей задолженности в пользу ООО "ДСК "Техстрой". Ранее, в январе, о невыплате зарплат сотрудникам сообщила компания "Витязь-НН", которая оказывала услуги безопасности подрядчику по строительству метро – ООО "СК "Управление строительства - 620". Кроме того, УС-62 допустило нарушение на строительстве дороги в районе стадиона – компания использовала старые металлические трубы при укладке футляров на подземных коммуникациях.



СПРАВКА:

ООО "Нижегородское "Строительное управление-620" ("НН "СУ-620") зарегистрировано в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Михаил Сергеевич Свиридов. Единственный учредитель ООО "Строительно-монтажное управление №6".



ООО "Строительно-монтажное управление №6" ("СМУ-6") зарегистрировано в Москве в июле 2014 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель Владислав Анатольевич Костенко.



ООО "СК "Управление строительства-620" ("СК "УС-620") зарегистрировано в Москве в 2007 году. Уставный капитал 1 млн 22,04 тысячи рублей. Гендиректор Владислав Анатольевич Костенко. Учредители: Николай Александрович Батырев (0,1%), Владислав Анатольевич Костенко (99,8%, указано обременение – залог АО "АКБ Пересвет"); Александр Сергеевич Новоселов (0,1%).