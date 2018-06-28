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Общество

Депутаты Дзержинска Нижегородской области утвердили порядок проведения общественных слушаний

28 июня 2018 18:32  [73] Общество

Депутаты Дзержинска Нижегородской области утвердили порядок проведения общественных слушаний по градостроительной деятельности. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 28 июня 2018 года.

Согласно информации, на прошедшем в мае заседании депутаты направили проект этого решения на доработку. Затем проект был рассмотрен на заседаниях комитетов. Поскольку от депутатов не поступили предложения к корректировке документа, проект решения вновь был вынесен профильным комитетом по строительству, архитектуре и землепользованию на очередное заседание Думы в неизменном виде.

Принятие нового порядка связаны с изменениями в Градостроительном кодексе РФ. Поскольку федеральным законодателем сужен перечень лиц, признаваемых участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, нормы местного положения также ограничивают состав участников публичных слушаний. В случае, если публичные слушания организовываются в целях обсуждения проектов планировок улиц, межевания земель, отклонениях от предельных параметров строительства или изменении назначения использования земель, их участниками смогут стать граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях, а также граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства.

Такие документы как генеральный план, правила землепользования и застройки, правила благоустройства и изменения в них по-прежнему будут выносится на обсуждение всех жителей города.

При обсуждении этого вопроса повестки поступило предложение депутата Олега Богданова – разработать механизм онлайн-голосования на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности. Предложение было оформлено протокольным поручением администрации города.

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