Дума Дзержинска Нижегородской области одобрила создание городской контрольно-счетной палаты Общество

Дума Дзержинска Нижегородской области одобрила создание городской контрольно-счетной палаты (КСП). Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 28 июня 2018 года.

Согласно информации, документ был подготовлен в связи с изменениями в устав города, в соответствии с которыми в структуре органов местного самоуправления предусмотрен самостоятельный контрольно-счетный орган муниципального образования. Проект решения был рассмотрен на публичных слушаниях 12 марта.



КСП станет постоянным действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. КСП подотчетна Думе, будет обладать правами юридического лица и будет входить в структуру органов МСУ города.

В документе также закреплено, что КСП осуществляет свою деятельность на основе годовых планов, которые разрабатываются и утверждаются самостоятельно. Планирование деятельности КСП будет осуществляться с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Думы, предложений и запросов главы города.

Председатель КСП, его заместитель и аудитор будут назначаться на должность сроком на пять лет решением Думы.

Также Дума утвердила штатную численность КСП в составе 11 единиц, в том числе, помимо председателя, заместителя и аудитора КСП предусмотрены пять инспекторов, программист, бухгалтер и инспектор-юрист.

Профильным комитетом, который будет вплотную работать с КСП, станет комитет по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике. Депутаты внесли изменения в типовой регламент работы комитета. Согласно изменениям, к полномочиям этого комитета будут отнесены вопросы о назначении кандидатур на должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной палаты, о досрочном прекращении их полномочий, о рассмотрении ежегодного отчета о деятельности КСП.

В связи с принятыми решениями с 5 октября 2018 года будет изменена структура Думы, из состава которой будет исключено подразделение – контрольно-счетная палата.