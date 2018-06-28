Инвалиды и ветераны боевых действий в Дзержинске Нижегородской области освобождены от земельного налога Общество

Депутаты Думы Нижегородской области внесли изменения в положение о земельном налоге, согласно которому инвалиды и ветераны боевых действий освобождены от него.

Как сообщила пресс-служба Гордумы 28 июня 2018 года, ежегодные выпадающие доходы составят 56 тысяч рублей. "Эти изменения приведут к положительному социальному эффекту при незначительных потерях городского бюджета", - говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты снизили ставку налога на имущество физических лиц с 2% до 0,5% в отношении административно-деловых и офисных зданий, объектов общественного питания, торговли, расположенных в рабочих поселках Гавриловка, Горбатовка, Желнино, кордон Лесной, сельских поселках Пыра, Бабино, Игумново, Колодкино, Петряевка, Юрьевец, сельских населенных пунктах - поселки Гнилицкие Дворики, Лесная поляна, Северный, Строителей. Данное решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. Ежегодные выпадающие доходы составят 2,258 млн рублей.