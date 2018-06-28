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Происшествия

СК выясняет обстоятельства гибели утонувшего ребенка в Краснобаковском районе Нижегородской области

28 июня 2018 18:55  [204] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

СК выясняет обстоятельства гибели утонувшего ребенка в Краснобаковском районе Нижегородской области. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону 28 июня.

Восьмилетний мальчик был найден погибшим 25 июня. По данному факту организовала доследственная проверка.

При осмотре тела погибшего следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, ребенок ушел купаться в компании трех братьев, в числе которых был и 16-летний подросток, на реку Ветлуга. Старший из них рыбачил, пока остальные купались. Когда трое младших детей стали тонуть, это заметил очевидец – взрослый мужчина, который смог спасти двоих из них.

Из-за сильного течения реки тело ребенка в ходе поисково-спасательных мероприятий удалось обнаружить только четыре дня спустя.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение, в том числе, будет дана юридическая оценка действиям администрации района.

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