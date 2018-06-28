"Основная проблема регионов, занимающих нижние строчки в экологическом рейтинге, - невывоз мусора", - Ирина Рукавишникова Общество

"Основная проблема регионов, занимающих нижние строчки в экологическом рейтинге, - невывоз мусора", - заявила коммерческий директор ООО "ЛУК Регионы" Ирина Рукавишникова, комментируя поручение регионального министерства экологии и природных ресурсов к региональным операторам по утилизации ТКО сформировать новый тарифный план.

По её словам, добросовестная работа региональных операторов по утилизации твердых коммунальных отходов поможет Нижегородской области повысить свои позиции в "Экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации", который составляет Общероссийская Общественная организация "Зеленый патруль".

"Я напомню, что по итогам весны 2018 года Нижегородский регион опустился в этом рейтинге на два пункта и занял 79 строчку из 85-ти. При этом Роман Пукалов, директор природоохранных программ "Зеленого патруля", комментируя рейтинг, подчеркивал, что основная проблема регионов, занимающих нижние строчки – это невывоз мусора. Таким образом, как мы видим, появление в Нижегородской области операторов по утилизации ТКО необходимо нам в буквальном смысле как воздух", - отметила эксперт.

"Новые тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) не могут быть дороже здоровья нижегородцев. Понятно, что с января 2019 года они, скорее всего, окажутся выше существующих, но нужно помнить о повышении, в свою очередь, цен на топливо, а главное – о том, что свалки в регионе влияют на окружающую среду, а, следовательно, на количество онкозаболеваний в Нижегородской области", - подчеркнула Ирина Рукавишникова.

По мнению эксперта, то, что в регионе на сегодняшний день сформировался пул из девяти региональных операторов, поможет ликвидировать стихийные свалки, появившиеся из-за хаотичной и недобросовестной работы различных подрядчиков. "Региональные операторы обязаны вывозить отходы только на полигоны ТКО, - подчеркивает Ирина Рукавишникова. – Если в зоне ответственности одного из операторов образуется свалка, он будет отвечать за нее. То есть наконец появятся те, с кого можно будет спросить за горы мусора. При этом нижегородцы должны понимать, что дорога на полигон для транспорта оператора может быть значительно дальше, чем дорога в ближайшую рощу. Новые тарифы в этом случае неизбежны", - сказала коммерческий директор ООО "ЛУК Регионы".

Напомним, всего в Нижегородской области будут работать девять региональных операторов по обращению с ТКО. Ими стали: ООО "Нижэкология" (зона I), ЗАО "Управление отходами" (зоны II и IV), ООО "Ситилюкс 52" (зона III), ООО "Реал Кстово" (зона V), ООО "Экостандарт" (зона IX), ООО "ОРБ Нижний" (зона VI) и ООО "МСК-НТ" (зона VII, VIII и IX).