Нижегородский ФК "Олимпиец" переименовался в "Нижний Новгород" Спорт

Нижегородский ФК "Олимпиец" переименовался в "Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте клуба 29 июня 2018 года.

Согласно информации, наблюдательный совет ФК совместно с руководством клуба на очередном заседании приняли решение об изменении названия команды, а 28 июня поступил официальный ответ из Футбольной национальной лиги, которая согласовала изменение наименования автономной некоммерческой организации "Олимпиец" в автономную некоммерческую организацию "Футбольный клуб "Нижний Новгород".

Новый сезон первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ стартует 17 июля. В этот день ФК "Нижний Новгород" сыграет в Саранске с местной "Мордовией". А 22 июля команда будет принимать в Нижнем Новгороде ФК "Тюмень".

Отметим, что решение о переименовании принимает руководство клуба, клуб является частным. Согласно единому государственному реестру юридических лиц ФК "Олимпиец" является автономной некоммерческой организацией, которая была зарегистрирована в 2016 году. Генеральным директором является Максим Евгеньевич Метлин, сведений об учредителях нет. Ранее, до реорганизации, ФК являлся некоммерческим партнерством "Футбольный клуб "Региональный центр подготовки футболистов "Волга-Олимпиец".