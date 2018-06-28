Минспорта напоминает о перекрытии Канавинского моста в Нижнем Новгороде в день матча Хорватия-Дания 1 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство спорта Нижегородской области напоминает о перекрытии Канавинского моста в Нижнем Новгороде в день матча Хорватия-Дания 1 июля 2018 года. Об этом сообщает министерство 29 июня 2018 года.



В день проведения пятого матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в Нижнем Новгороде входные группы стадиона откроются для болельщиков за три часа до начала матча - в 18:00.

1 июля нижегородский метрополитен будет работать в обычном режиме до 02:00. Работа автобусных маршрутов №№ 1, 3, 11, 19, 26, 40, 41, 43, 45, 52, 56, 57, 61, 64, 66, 68, 69, 90, трамвайных маршрутов №№ 2, 21 и троллейбусных маршрутов №№ 9, 13, 17, 31, 21 будет также продлена до 02:00.

Канавинский мост будет традиционно перекрыт для пешеходов с 17:00. Для удобства болельщиков на площади Благовещенская (расположена перед Канавинским мостом со стороны верхней части города - спуск Похвалинского съезда), будут организованы дополнительные шаттлы. О работе транспорта для болельщиков можно узнать на сайте города-организатора. Там же размещена вся необходимая информация о транспортных изменениях в целом.

Напомним, 1 июля в 21:00 на "Стадионе Нижний Новгород" состоится матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу между Хорватией и Данией.

Как сообщалось ранее, всего в Нижнем Новгороде проходят шесть матчей Чемпионата мира по футболу: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.