Никто не заявился на аукцион по аренде участка под спортзал в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Никто не заявился на объявленный нижегородской администрацией аукцион по аренде участка для строительства спортзала в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте мэрии 27 июля 2018 года.



Аукцион планировалось провести 29 июня с последующим заключением договора аренды участка площадью 1 661 кв. м (ул. Мончегорская, 34А). Срок аренды составляет три года с разрешенным использованием: спортивные залы. Начальная цена составляла 357 тысяч рублей в год. Аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.



Напомним, администрация города ранее восемь раз выставляла на аукцион право аренды участка под строительство юношеской спортшколы в Советском районе.