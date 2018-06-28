Последние новости рубрики Спорт
29 июня 2018 15:55  [304] Никто не заявился на аукцион по аренде участка под спортзал в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
29 июня 2018 14:09  [92] БК "Нижний Новгород" заключил новый контракт с форвардом Сергеем Тороповым
29 июня 2018 10:41  [814] Нижегородский ФК "Олимпиец" переименовался в "Нижний Новгород"
29 июня 2018 09:59  [644] Сборные Дании и Хорватии планируют прибыть в Нижний Новгород 29 июня
28 июня 2018 18:18  [203] Выпускники нижегородского училища олимпийского резерва получили аттестаты и дипломы 28 июня
28 июня 2018 17:36  [368] Марш швейцарских болельщиков в Нижнем Новгороде перед матчем с Коста-Рикой
28 июня 2018 12:22  [258] Тренировочные сборы военно-спортивного клуба "Пантера" пройдут в Ковернинском районе Нижегородской области 2-12 июля
28 июня 2018 11:51  [833] Болельщика в костюме динозавра удалили с матча Швейцария-Коста-Рика в Нижнем Новгороде за нарушение правил
28 июня 2018 09:41  [1253] Тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес поблагодарил российских болельщиков за поддержку на ЧМ
27 июня 2018 22:59  [1391] Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой в матче ЧМ в Нижнем Новгороде
Спорт

Никто не заявился на аукцион по аренде участка под спортзал в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

29 июня 2018 15:55  [304] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Никто не заявился на объявленный нижегородской администрацией аукцион по аренде участка для строительства спортзала в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте мэрии 27 июля 2018 года.

Аукцион планировалось провести 29 июня с последующим заключением договора аренды участка площадью 1 661 кв. м (ул. Мончегорская, 34А). Срок аренды составляет три года с разрешенным использованием: спортивные залы. Начальная цена составляла 357 тысяч рублей в год. Аукцион был признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Напомним, администрация города ранее восемь раз выставляла на аукцион право аренды участка под строительство юношеской спортшколы в Советском районе.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph