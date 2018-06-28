Автовладельцы вновь жалуются на "борскую пробку" в Нижегородской области Общество

Автовладельцы вновь жалуются на "борскую пробку" в Нижегородской области.

29 июня 2018 года водители отмечают, что "борская пробка", на разгрузку которой существенно повлияло открытие второго борского моста, вновь стала проблемой при выезде из города в выходные.

Ближе к вечеру "хвост" пробки уже оказался в городе, по данным сервиса Яндекс-пробки на 17:30 затор на Бор и в сторону Кирова начинается в первом микрорайоне Мещерского озера. При этом никаких ДТП не зарегистрировано, пробка заканчивается в пос. Неклюдово, после железнодорожного переезда, который, вероятно, и стал причиной затора.

Напомним, для окончательного решения вопроса с "борской пробкой" существует вторая очередь строительства борской транспортной системы, которая предполагает строительство дороги Неклюдово – Золотово. В 2018 году из бюджета области на подготовку участка направлено 109 млн рублей. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 3,9 млрд рублей, примерно половину которых регион рассчитывает получить из федерального бюджета. Сроки начала строительства сейчас не называются.

Ранее строительство дороги планировалось начать до конца 2017 года.