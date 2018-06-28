Этап общественных слушаний программ развития МП "КРУН" пройдет в Нижнем Новгороде 2 июля Общество

Этап общественных слушаний программ развития МП "КРУН" пройдет в Нижнем Новгороде 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации 29 июня.

Согласно информации, сегодня в зале заседания городской Думы под председательством исполняющего обязанности директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Романа Ухабина прошли общественные слушания программ развития комбината ритуальных услуг населению (КРУН), организованные в рамках конкурса на замещение должности директора. Отметим, что в СМИ данное мероприятие не анонсировалось.

В рамках первого дня встреч с депутатами городской Думы и общественниками презентации проектов развития МП "КРУН" представили семь человек, среди которых сотрудники ритуальных компаний, муниципальные служащие, предприниматели. Имена не называются.

Следующие слушания состоятся 2 июля в 13:00.

Напомним, ранее сообщалось, что на пост руководителя КРУН претендуют 16 человек. Также напомним, что комиссия нижегородской Думы по городскому хозяйству предложила объединить "КРУН" и "Управление муниципальных кладбищ" в одно предприятие.