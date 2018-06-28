Глеб Никитин встретил прибывшего на матч ЧМ-2018 президента Хорватии в аэропорту "Нижний Новгород" 1 июля Спорт

Фото: Пресс-службы губернатора и правительства региона

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин встретил президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович в международном аэропорту "Нижний Новгород" 1 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, президент Хорватии прибыла в Нижний Новгород для посещения матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Глеб Никитин поприветствовал г-жу Грабар-Китарович на нижегородской земле и выразил уверенность, что этот визит будет способствовать развитию двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что сборные Дании и Хорватии планируют прибыть в Нижний Новгород 29 июня 2018 года. Доставку обеих команд организует авиакомпания "Россия".

Напомним, 1 июля 2018 года в 21:00 на стадионе "Нижний Новгород" состоится матч 1/8 финала ЧМ с участием Хорватии и Дании. Это будет пятый матч турнира в Нижнем Новгороде.